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26 травня 2021, 19:01 11

Посаду голови Кіровоградської ОДА намагалися "продати" за 3,5 млн доларів

26 травня 2021, 19:01 11
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Фото прокуратури
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Правоохоронці викрили у зловживанні впливом двох громадян, які обіцяли за хабар у $3,5 млн вплинути на вищих посадових осіб країни та посприяти призначенню на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє громадян за $3,5 млн неправомірної вигоди обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу президента України та Кабінету Міністрів України і вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. При цьому один із них представився радником президента України. Насправді вони не мали жодного стосунку до органів державної влади, - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що обидва чоловіки наразі затримані в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, до злочинної групи, зокрема, входив громадський активіст, керівник декількох благодійних та антикорупційних організацій.

За даними правоохоронців, саме він представлявся радником президента України, а також заявляв, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом глави держави.

А організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників.

У спецслужбі уточнюють, що затримали зловмисників в одному з київських банків після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Як повідомлялося сьогодні, Кабмін погодив призначення голови Кіровоградської ОДА. У середу, 26 травня, під час засідання Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.

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