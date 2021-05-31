У Херсонській області КПВВ "Чаплинка" призупиняє роботу
Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" у Херсонській області на два тижні призупиняє свою роботу
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка”, - повідомли в обласній адміністрації.
Зазначається, що це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на контрольному пункті.
В штатному режимі на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати КПВВ "Чонгар” та "Каланчак”.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ заявили, що через кримські КПВВ пасажиропотік зменшився вдесятеро.
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