У Херсонській області КПВВ "Чаплинка" призупиняє роботу

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Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" у Херсонській області на два тижні призупиняє свою роботу

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка”, - повідомли в обласній адміністрації.

Зазначається, що це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на контрольному пункті.

В штатному режимі на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати КПВВ "Чонгар” та "Каланчак”.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ заявили, що через кримські КПВВ пасажиропотік зменшився вдесятеро.