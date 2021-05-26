Стало відомо, хто замінить звільнених сьогодні заступників міністра охорони здоров'я, - ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Посади заступників міністра охорони здоров'я замість Світлани Шаталової та Ігоря Іващенка, звільнених сьогодні Кабінетом Міністрів, займуть Петро Ємець та Дмитро Коваль

Про це повідомляє "Страна"з посиланням на джерела в українському уряді, передає RegioNews.

Ємець є багаторічним директором Фінансового департаменту Міністерства охорони здоров'я, а Дмитро Коваль раніше працював заступником міністра, коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька.

Як повідомлялося, сьогодні уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я.

Також ЗМІ дізналися, хто може стати головним санітарним лікарем замість Ляшка. До Кабінету Міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря замість Віктора Ляшка, якого призначили міністром охорони здоров'я.