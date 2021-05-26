Стало известно, кто заменит уволенных сегодня заместителей министра здравоохранения, - СМИ

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Должности заместителей министра здравоохранения вместо Светланы Шаталовой и Игоря Иващенко, уволенных сегодня Кабинетом министров, займут Петр Емец и Дмитрий Коваль

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в украинском правительстве, передаёт RegioNews.

Емец является многолетним директором финансового департамента министерства здравоохранения, а Дмитрий Коваль ранее работал заместителем министра, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.

Как сообщалось, сегодня правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения.

Также СМИ узнали, кто может стать главным санитарным врачом вместо Ляшко. В Кабинет Министров внесли документы на кандидата на должность главного государственного санитарного врача вместо Виктора Ляшко, которого назначили Министром здравоохранения.