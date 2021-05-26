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26 травня 2021, 19:44 7

У Кременчуцькій райраді депутати збираються оголосити недовіру голові від "За майбутнє"

26 травня 2021, 19:44 7
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Фото: "Полтавська хвиля"
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На Полтавщині депутати Кременчуцької райради серед питань порядку денного позачергової сесії розглянуть питання щодо висловлення недовіри голові ради Антону Самаркіну

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Полтавська хвиля".

26 травня депутати провели позачергову сесію районної ради. Затвердили 7 питань у порядку денному, серед яких є зміни до регламенту та висловлення недовіри голові райради. Останнє питання розглянуть після перерви, тобто 2 червня.

Під час підрахунку голосів на сесії правоохоронці забезпечували правопорядок. Але деяким депутатам вдавалося виривати сторінки проєктів рішень, а також вони намагалися вихопити мікрофон у головуючого.

За словами голови Кременчуцької райради Антона Самаркіна, згідно з регламентом, сесію може скликати голова відповідно до розпорядження. Тому сесія запланована на 24 червня.

Зараз відбуває спроба захоплення влади, яка є незаконна, яка не має під собою ніякого підґрунтя. Тому я хочу, щоб усі розуміли, щоб усі депутати, які будуть брати участь, вони порушують закон, - сказав Самаркін.

Депутат райради Олександр Климовських каже, що проведення дострокової сесії підтримали більша третина депутатів. Попередньо голова райради відмовляв у проведенні сесії.

Як повідомлялося, у місті Селидове на Донеччині депутати відправили у відставку мера. У місті Селидове Донецької області місцеві депутати відправили у відставку мера міста Віталія Нєшина.

Полтавська область сесія депутати райрада недовіра

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