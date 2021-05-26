У Кременчуцькій райраді депутати збираються оголосити недовіру голові від "За майбутнє"
На Полтавщині депутати Кременчуцької райради серед питань порядку денного позачергової сесії розглянуть питання щодо висловлення недовіри голові ради Антону Самаркіну
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Полтавська хвиля".
26 травня депутати провели позачергову сесію районної ради. Затвердили 7 питань у порядку денному, серед яких є зміни до регламенту та висловлення недовіри голові райради. Останнє питання розглянуть після перерви, тобто 2 червня.
Під час підрахунку голосів на сесії правоохоронці забезпечували правопорядок. Але деяким депутатам вдавалося виривати сторінки проєктів рішень, а також вони намагалися вихопити мікрофон у головуючого.
За словами голови Кременчуцької райради Антона Самаркіна, згідно з регламентом, сесію може скликати голова відповідно до розпорядження. Тому сесія запланована на 24 червня.
Зараз відбуває спроба захоплення влади, яка є незаконна, яка не має під собою ніякого підґрунтя. Тому я хочу, щоб усі розуміли, щоб усі депутати, які будуть брати участь, вони порушують закон, - сказав Самаркін.
Депутат райради Олександр Климовських каже, що проведення дострокової сесії підтримали більша третина депутатів. Попередньо голова райради відмовляв у проведенні сесії.
Як повідомлялося, у місті Селидове на Донеччині депутати відправили у відставку мера. У місті Селидове Донецької області місцеві депутати відправили у відставку мера міста Віталія Нєшина.