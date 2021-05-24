Авиасообщение с Беларусью будет приостановлено, - поручение Зеленского

Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Поручение возникло из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета с пассажирами, следовавшего из Афин в Вильнюс. После посадки были задержаны основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и другие лица. Всего пятеро пассажиров рейса Ryanair не достигли своего конечного пункта назначения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на завтра созывает внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.