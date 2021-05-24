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24 мая 2021, 18:26 17

Авиасообщение с Беларусью будет приостановлено, - поручение Зеленского

24 мая 2021, 18:26 17
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Фото president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Поручение возникло из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета с пассажирами, следовавшего из Афин в Вильнюс. После посадки были задержаны основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и другие лица. Всего пятеро пассажиров рейса Ryanair не достигли своего конечного пункта назначения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на завтра созывает внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.

Кабмин Владимир Зеленский Беларусь авиасообщение заседание президент премьер Денис Шмыгаль внеочередное

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