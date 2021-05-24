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24 травня 2021, 16:03 389

Зеленський наказав уряду визначити чіткі терміни виплати допомоги за карантин українцям

24 травня 2021, 16:03 389
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити точні строки виплат у зв'язку із посиленням карантину, лікарняних та допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з повідомленням, під час чергової селекторної наради під головуванням Зеленського, він дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв'язку із карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував про виплату 8 тис. грн фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які постраждали через посилення карантину. Так, наразі виплачено 1,4 млрд грн на користь 175 тис. осіб.

Нагадаємо, що 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати восьми тисяч ФОПам. На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень.

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