Мер Львова Садовий відреагував на дії Білорусі по затриманню літака з опозиціонером

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Мер Львова Андрій Садовий вважає, що "самопроголошений" президент Білорусі Олександр Лукашенко "підписав собі вирок", затримавши літак із білоруським опозиціонером на борту

Як передає RegioNews, про це Садовий написав у Facebook.

Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти диктатора. Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом", - зазначив він.

Зокрема, мер Львова закликає не співпрацювати із режимом Лукашенка, поставивши у приклад Львів, який відмовився від закупівлі білоруських автобусів.

Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен", – зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський лайнер авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Рейсом летів співзасновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевич, якого відразу ж після посадки затримали в аеропорту Мінська.

Відомо, що Telegram-канал Nexta активно вів трансляції та допомагав скоординувати білоруські протести проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка, які спалахнули в країні після фальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року.

Раніше повідомлялось, що Садовий розповів, що буде працювати у "жовтому" Львові.