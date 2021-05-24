Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років

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Майже один мільйон українських землевласників померли так і не дочекавшись відкриття ринку землі: вони не змогли скористуватися правом на продаж землі під час дії більш ніж двадцятирічного мораторію

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Земля".

Майже 20 років з боку влади було все, крім справ. Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю з трибуни Верховної Ради... але найстрашніше - вони позбавили 7 мільйонів людей конституційного права власності на землю", - зазначив президент.

На думку Зеленського, люди не могли розпоряджатися землею - купувати, продавати заповідати.

Для українців діяв мораторій. За час його дії померли майже 1 мільйон землевласників, а вартість сільськогосподарської землі стала найнижчою в Європі", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад.