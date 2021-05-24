13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
08:11  24 травня
Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 12:51 65

Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років

24 травня 2021, 12:51 65
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Майже один мільйон українських землевласників померли так і не дочекавшись відкриття ринку землі: вони не змогли скористуватися правом на продаж землі під час дії більш ніж двадцятирічного мораторію

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Земля".

Майже 20 років з боку влади було все, крім справ. Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю з трибуни Верховної Ради... але найстрашніше - вони позбавили 7 мільйонів людей конституційного права власності на землю", - зазначив президент.

На думку Зеленського, люди не могли розпоряджатися землею - купувати, продавати заповідати.

Для українців діяв мораторій. За час його дії померли майже 1 мільйон землевласників, а вартість сільськогосподарської землі стала найнижчою в Європі", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад.

Володимир Зеленський закон земля ціна підприємці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram