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24 мая 2021, 17:52 39

В Украине будут проверять происхождение средств покупателей земельных участков

24 мая 2021, 17:52 39
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Фото: из открытых источников
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Министерство юстиции разработало процедуру, по которой будут проводиться проверки законности происхождения средств покупателей земельных участков

Об этом во время форума "Украина 30. Земля" сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, передает RegioNews.

Предполагается проверка законности средств лица, удостоверяющего договор на покупку земельного участка. Минюст подготовил соответствующее положение", - рассказал Сольский.

Он добавил, что этот документ уже передали на утверждение в Кабинет Министров.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет.

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