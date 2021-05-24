В Украине будут проверять происхождение средств покупателей земельных участков

Фото: из открытых источников

Министерство юстиции разработало процедуру, по которой будут проводиться проверки законности происхождения средств покупателей земельных участков

Об этом во время форума "Украина 30. Земля" сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, передает RegioNews.

Предполагается проверка законности средств лица, удостоверяющего договор на покупку земельного участка. Минюст подготовил соответствующее положение", - рассказал Сольский.

Он добавил, что этот документ уже передали на утверждение в Кабинет Министров.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет.