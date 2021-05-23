Ситуація на Донбасі: два обстріли з боку бойовиків, втрат у ЗСУ немає

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23 травня, протягом доби в зоні проведення ООС у Луганській та Донецькій областях було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначають, що бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК проінформувала представників Місії ОБСЄ.

Також за добу в прифронтовій зоні сапери розмінували майже три гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі бойовики 12 разів стріляли із забороненої зброї, один військовий поранений.