10:19  23 травня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2,5 тисячі нових випадків хвороби
13:29  23 травня
У Кабміні зобов’язали АЗС продавати бензин не дорожче 30 грн
09:59  23 травня
На Донбасі бойовики 12 разів стріляли із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
23 травня 2021, 09:59 70

На Донбасі бойовики 12 разів стріляли із забороненої зброї, один військовий поранений

23 травня 2021, 09:59 70
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 22 травня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Пісків проросійські бойовики тричі стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також застосовували ручні протитанкові гранатомети і крупнокаліберні кулемети.

У передмісті селища Південне ворог тричі здійснив обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Також обстріли велися неподалік Водяного та Причепилівки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначають, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також вчора російсько-окупаційні війська обстріляли із мінометів 120-го калібру цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски, було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, 22 травня на Донбасі поранили двох українських військових, ще один отримав травми.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт

Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках
22 травня 2021, 17:59
Вранці на Донбасі важко поранили українського захисника
22 травня 2021, 11:10
На Донбасі поранили двох українських військових, ще один отримав травми
22 травня 2021, 10:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram