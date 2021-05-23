На Донбасі бойовики 12 разів стріляли із забороненої зброї, один військовий поранений

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Упродовж минулої доби, 22 травня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Пісків проросійські бойовики тричі стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також застосовували ручні протитанкові гранатомети і крупнокаліберні кулемети.

У передмісті селища Південне ворог тричі здійснив обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Також обстріли велися неподалік Водяного та Причепилівки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначають, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також вчора російсько-окупаційні війська обстріляли із мінометів 120-го калібру цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски, було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, 22 травня на Донбасі поранили двох українських військових, ще один отримав травми.