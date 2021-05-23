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Ситуация на Донбассе: два обстрела со стороны боевиков, потерь в ВСУ нет
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23 мая 2021, 18:11 100

Ситуация на Донбассе: два обстрела со стороны боевиков, потерь в ВСУ нет

23 мая 2021, 18:11 100
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Фото: из открытых источников
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23 мая, в течение суток в зоне проведения ООС в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии ОБСЕ.

Также за сутки в прифронтовой зоне саперы разминировали почти три гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 12 раз стреляли из запрещенного оружия, один военный ранен.

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