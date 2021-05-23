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23 травня 2021, 12:57 172

Вступ до НАТО на референдумі підтримають 48% українців - опитування

23 травня 2021, 12:57 172
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Фото: із відкритих джерел
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Якби в Україні проводився референдум з приводу вступу до НАТО, цю ініціативу підтримали б 48% опитаних

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Проти НАТО на референдумі проголосували б 28% респондентів, ще 11% заявили, що не готові брати у ньому участь, 13% не знають, що відповісти.

Протягом останніх двох років підтримка вступу в НАТО знаходиться близько рівня 50%. Противників значно менше”, - йдеться в повідомлені.

Крім того, 54% опитаних громадян України вважають, що наша держава повинна вступити до Європейського Союзу, 20% вважають доцільним вступ до Митного союзу.

Вступ до ЄС і НАТО: скільки українців проголосують &quot;за&quot; на референдумі

Нагадаємо, раніше українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента.

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