Вступ до НАТО на референдумі підтримають 48% українців - опитування
Якби в Україні проводився референдум з приводу вступу до НАТО, цю ініціативу підтримали б 48% опитаних
Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.
Проти НАТО на референдумі проголосували б 28% респондентів, ще 11% заявили, що не готові брати у ньому участь, 13% не знають, що відповісти.
Протягом останніх двох років підтримка вступу в НАТО знаходиться близько рівня 50%. Противників значно менше”, - йдеться в повідомлені.
Крім того, 54% опитаних громадян України вважають, що наша держава повинна вступити до Європейського Союзу, 20% вважають доцільним вступ до Митного союзу.
Нагадаємо, раніше українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента.
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