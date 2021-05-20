Українські "паспорти вакцинації" будуть визнані Євросоюзом - Кабмін

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Між Україною та Європейським Союзом були досягнуті домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації"

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, передає RegioNews.

Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії", - заявила вона.

Стефанішина зазначила, що в даний час ведеться активна робота із нормативного оформлення цих домовленостей, процес планують завершити до кінця червня.

У нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Європейського Союзу", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, с 1 липня в Україні хочуть запустити "паспорт вакцинації".