Українські "паспорти вакцинації" будуть визнані Євросоюзом - Кабмін
Між Україною та Європейським Союзом були досягнуті домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації"
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, передає RegioNews.
Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії", - заявила вона.
Стефанішина зазначила, що в даний час ведеться активна робота із нормативного оформлення цих домовленостей, процес планують завершити до кінця червня.
У нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Європейського Союзу", - додала Стефанішина.
Нагадаємо, с 1 липня в Україні хочуть запустити "паспорт вакцинації".