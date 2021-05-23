Вступление в НАТО на референдуме поддержат 48% украинцев - опрос

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Если бы в Украине проводился референдум по поводу вступления в НАТО, эту инициативу поддержали бы 48% опрошенных

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Против НАТО на референдуме проголосовали бы 28% респондентов, еще 11% заявили, что не готовы принимать в нем участие, 13% не знают, что ответить.

В течение последних двух лет поддержка вступления в НАТО находится около уровня 50%. Противников значительно меньше", - говорится в сообщении.

Кроме того, 54% опрошенных граждан Украины считают, что наше государство должно вступить в Европейский Союз, 20% считают целесообразным вступление в Таможенный союз.

Напомним, ранее украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента.