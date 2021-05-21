У САП вчетверте закрили справу "Роттердам+"

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Новий старший групи прокурорів в антикорупційній прокуратурі Денис Демків вчергове закрив справу про збитки від формули "Роттердам+", НАБУ оскаржить це нове рішення.

Про це повідомили в НАБУ, передає RegioNews.

Рішення нового старшого групи прокурорів — Дениса Демківа — про закриття так званої справи "Роттердам+” 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів, - вказали у НАБУ.

У бюро додали, що в заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив.

Він проігнорував і думку свого колеги — прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, — який готовий представити обвинувачення у суді, - додали у НАБУ.

В бюро заявили, що НАБУ оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам+” до в.о. керівника САП.

Там вказали, що долю справи "Роттердам+” має вирішити суд, і що ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.

Як повідомлялося, 5 травня Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі Роттердам+. Вона заявила, що в цій справі "місця для процесуальних помилок немає".

Перед тим 9 квітня прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+" і в НАБУ закликали Венедіктову замінити цього прокурора.