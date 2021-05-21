16:56  21 травня
МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
16:02  21 травня
Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"
14:42  21 травня
На Донбасі бойовики посилюють військову підготовку - розвідка
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 15:18 9

У САП вчетверте закрили справу "Роттердам+"

21 травня 2021, 15:18 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Новий старший групи прокурорів в антикорупційній прокуратурі Денис Демків вчергове закрив справу про збитки від формули "Роттердам+", НАБУ оскаржить це нове рішення.

Про це повідомили в НАБУ, передає RegioNews.

Рішення нового старшого групи прокурорів — Дениса Демківа — про закриття так званої справи "Роттердам+” 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів, - вказали у НАБУ.

У бюро додали, що в заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив.

Він проігнорував і думку свого колеги — прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, — який готовий представити обвинувачення у суді, - додали у НАБУ.

В бюро заявили, що НАБУ оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам+” до в.о. керівника САП.

Там вказали, що долю справи "Роттердам+” має вирішити суд, і що ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.

Як повідомлялося, 5 травня Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі Роттердам+. Вона заявила, що в цій справі "місця для процесуальних помилок немає".

Перед тим 9 квітня прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+" і в НАБУ закликали Венедіктову замінити цього прокурора.

НАБУ САП прокурор справа Роттердам+

Нардепи підтримали законопроєкт про статус НАБУ: що він передбачає
21 травня 2021, 13:55
Трьом експосадовцям "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у завданні компанії збитків на майже 103 млн грн
20 травня 2021, 11:17
З експосадовця "Приватбанку" Яценка зняли електронний браслет через "технічні причини" – САП
19 травня 2021, 17:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram