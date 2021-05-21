16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
14:42  21 мая
На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 15:18 9

В САП в четвертый раз закрыли дело " Роттердам+"

21 мая 2021, 15:18 9
Читайте також українською мовою
Фото из октрытых источников
Читайте також
українською мовою

Новый старший группы прокуроров в антикоррупционной прокуратуре Денис Демкив в очередной раз закрыл дело об убытках от формулы "Роттердам+", НАБУ обжалует это новое решение.

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews.

Решение нового старшего группы прокуроров — Дениса Демкива — о закрытии так называемого дела "Роттердам+” 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято во внерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов, - указали в НАБУ.

В бюро добавили, что в заслушивании дела в присутствии и. о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал.

Он проигнорировал мнение своего коллеги — прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, — который готов представить обвинение в суде, - добавили в НАБУ.

В бюро заявили, что НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+” к и. о. руководителя САП.

Там указали, что судьбу дела "Роттердам+” должен решить суд, и что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Как сообщалось, 5 мая Венедиктова сменила руководителя группы прокуроров по делу Роттердам+. Она заявила, что в этом деле "места для процессуальных ошибок нет".

Перед тем 9 апреля прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" и в НАБУ призвали Венедиктову заменить этого прокурора.

НАБУ САП прокурор дело Роттердам+

Нардепы поддержали законопроект о статусе НАБУ: что он предусматривает
21 мая 2021, 13:55
Трем экс-чиновникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в нанесении компании ущерба на почти 103 млн грн
20 мая 2021, 11:17
С экс-чиновника "Приватбанка" Яценко сняли электронный браслет из-за "технических причин" - САП
19 мая 2021, 17:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram