В САП в четвертый раз закрыли дело " Роттердам+"

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Новый старший группы прокуроров в антикоррупционной прокуратуре Денис Демкив в очередной раз закрыл дело об убытках от формулы "Роттердам+", НАБУ обжалует это новое решение.

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews.

Решение нового старшего группы прокуроров — Дениса Демкива — о закрытии так называемого дела "Роттердам+” 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято во внерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов, - указали в НАБУ.

В бюро добавили, что в заслушивании дела в присутствии и. о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал.

Он проигнорировал мнение своего коллеги — прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, — который готов представить обвинение в суде, - добавили в НАБУ.

В бюро заявили, что НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+” к и. о. руководителя САП.

Там указали, что судьбу дела "Роттердам+” должен решить суд, и что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Как сообщалось, 5 мая Венедиктова сменила руководителя группы прокуроров по делу Роттердам+. Она заявила, что в этом деле "места для процессуальных ошибок нет".

Перед тем 9 апреля прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" и в НАБУ призвали Венедиктову заменить этого прокурора.