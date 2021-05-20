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20 мая 2021, 19:59 4

Ляшко представили коллективу Минздрава, он дал первое обещание в должности

20 мая 2021, 19:59 4
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 20 мая Виктора Ляшко представили коллективу Министерства здравоохранения, новый министр принес присягу

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Ляшко заявил, что продолжает свою работу в Министерстве уже в статусе главы, и пообещал в ближайшее время представить команду заместителей.

Это будут люди, которые разделяют мои принципы в работе - работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели", - заявил Ляшко.

Он также пообещал до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса всех, кто этого желает.

Напомним, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств. Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

назначение министр Минздрав Виктор Ляшко обещания

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