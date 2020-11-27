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27 листопада 2020, 11:58 8

Кабмін відклав підвищення мінімалки на 6,5 тис.грн на кінець 2021 року

27 листопада 2020, 11:58 8
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Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання
Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання.

Текст документу оприлюднено на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

Згідно з документом, у проєкті бюджету враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6 500 гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, раніше прем'єр обіцяв українцям середні зарплати на рівні 15 тисяч гривень.

Україна зарплати мінімальна зарплата українці гроші
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