Кабмін відклав підвищення мінімалки на 6,5 тис.грн на кінець 2021 року

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання

Фото: КМУ

Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання.

Текст документу оприлюднено на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

Згідно з документом, у проєкті бюджету враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6 500 гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, раніше прем'єр обіцяв українцям середні зарплати на рівні 15 тисяч гривень.