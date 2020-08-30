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30 серпня 2020, 13:14 11

Прем'єр обіцяє українцям середні зарплати на рівні 15 тисяч гривень

30 серпня 2020, 13:14 11
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Шмигаль вважає, що економіка України почала відновлюватися
Шмигаль вважає, що економіка України почала відновлюватися
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч. 

Як повідомляє RegioNews, про це він написав у Facebook

Також він зазначив, що у червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень та склали 11,6 тис. гривень.

"Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу", - написав він.

Також за його словами промисловість у липні продовжила демонструвати зростання (+1,4% проти червня цього року).

"Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 25 серпня парламент підвищив мінімалку в Україні до 5 тисяч гривень.

26 серпня Кабінет міністрів підвищив зарплати для бюджетників.

Кабмін українці зарплати прем'єр економіка
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