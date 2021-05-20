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20 травня 2021, 11:26 2892

Під заводом "Антонова" зібралися націоналісти: будуть ставити "незручні питання" Зеленському

20 травня 2021, 11:26 2892
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Фото: PavlovskyNews
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До головного входу заводу "Антонова", де пройде пресконференція Зеленського, прийшли націоналісти. Вони проводять акцію під назвою: "Йдемо питати Зеленського!"

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Під держпідприємство "Антонов", де буде проходити пресконференція президента, вже прийшли учасники акції протесту", - йдеться в повідомленні.

Учасники акції планують озвучити ті питання, які у 2 роки тому озвучував сам Зеленський, критикуючи Порошенка.

Громадський порядок посилено охороняється правоохоронцями.

Раніше повідомлялося, що близько 42% українців оцінюють другий рік президентства Володимира Зеленського незадовільно або жахливо і лише 20% українців вважають, що президент заслуговує оцінку "добре".

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