Под заводом "Антонова" собрались националисты: будут задавать "неудобные вопросы" Зеленскому
К главному входу завода "Антонова", где пройдет пресс-конференция Зеленского, пришли националисты. Они проводят акцию под названием: "Идем спрашивать Зеленского!"
Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.
Под госпредприятие "Антонов", где будет проходить пресс-конференция президента, уже пришли участники акции протеста", - говорится в сообщении.
Участники акции планируют озвучить те вопросы, которые в 2 года назад озвучивал сам Зеленский, критикуя Порошенко.
Общественный порядок усиленно охраняется правоохранителями.
Ранее сообщалось, что около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и лишь 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".
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