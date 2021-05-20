Под заводом "Антонова" собрались националисты: будут задавать "неудобные вопросы" Зеленскому

Фото: PavlovskyNews

К главному входу завода "Антонова", где пройдет пресс-конференция Зеленского, пришли националисты. Они проводят акцию под названием: "Идем спрашивать Зеленского!"

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Под госпредприятие "Антонов", где будет проходить пресс-конференция президента, уже пришли участники акции протеста", - говорится в сообщении.

Участники акции планируют озвучить те вопросы, которые в 2 года назад озвучивал сам Зеленский, критикуя Порошенко.

Общественный порядок усиленно охраняется правоохранителями.

Ранее сообщалось, что около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и лишь 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".

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