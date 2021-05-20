12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 11:26 2866

Под заводом "Антонова" собрались националисты: будут задавать "неудобные вопросы" Зеленскому

20 мая 2021, 11:26 2866
Читайте також українською мовою
Фото: PavlovskyNews
Читайте також
українською мовою

К главному входу завода "Антонова", где пройдет пресс-конференция Зеленского, пришли националисты. Они проводят акцию под названием: "Идем спрашивать Зеленского!"

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Под госпредприятие "Антонов", где будет проходить пресс-конференция президента, уже пришли участники акции протеста", - говорится в сообщении.

Участники акции планируют озвучить те вопросы, которые в 2 года назад озвучивал сам Зеленский, критикуя Порошенко.

Общественный порядок усиленно охраняется правоохранителями.

Ранее сообщалось, что около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и лишь 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".

Читайте также: 50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года

Владимир Зеленский протесты президент правоохранители акция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua