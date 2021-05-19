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19 травня 2021, 17:44 123

Нардеп Аксьонов відповів на заяви про його російське громадянство

19 травня 2021, 17:44 123
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Фото з відкритих джерел
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Новообраний народний депутат Андрій Аксьонов, який здобув перемогу на виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, запевняє, що не має російського паспорта

Як пише RegioNews, про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"За російським паспортом. З юридичної точки зору наявність громадянства може довести тільки наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта - немає громадянства", - заявив він.

Нагадаємо, 28 березня Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

19 травня він склав присягу у парламенті. Після його виступу заступниця голови Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент ініціюватиме звернення до СБУ з приводу російського громадянства Аксьонова.

Водночас в СБУ заявили, що не мають документально підтверджених даних про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова.

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