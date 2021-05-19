Аксьонов склав присягу нардепа у Раді: у залі лунали вигуки "Ганьба"
Сьогодні, 19 травня, у Верховній Раді склав присягу народного депутата Андрій Аксьонов, який переміг на довиборах у парламент по округу №50 в Донецькій області
Як передає RegioNews, про це стало відомо з онлайн-трансляції телеканалу "Рада".
Присягу народного депутата Андрій Аксьонов склав під час пленарного засідання. Виступати йому довелося з місця, оскільки трибуну під час його присяги заблокували проукраїнські народні депутати та скандували "Ганьба!".
Після його виступу заступниця голови Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент ініціюватиме звернення до СБУ з приводу російського громадянства Аксьонова.
Довідка: за даними ЗМІ, Андрій Аксьонов має подвійне громадянство - України та Росії. У 2014 році, будучи мером селища Новодонецьке, він організував псевдореферендум. У жовтні 2015 його обрали мером Добропілля Донецької області.
У травні 2018 року йому повідомили про підозру у підробці та використанні документів заради незаконного відвідування окупованого Криму. Також він був фігурантом корупційної справи. У січні 2019 року Андрія Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.
Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.
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