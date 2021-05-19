Аксьонов склав присягу нардепа у Раді: у залі лунали вигуки "Ганьба"

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Сьогодні, 19 травня, у Верховній Раді склав присягу народного депутата Андрій Аксьонов, який переміг на довиборах у парламент по округу №50 в Донецькій області

Як передає RegioNews, про це стало відомо з онлайн-трансляції телеканалу "Рада".

Присягу народного депутата Андрій Аксьонов склав під час пленарного засідання. Виступати йому довелося з місця, оскільки трибуну під час його присяги заблокували проукраїнські народні депутати та скандували "Ганьба!".

Після його виступу заступниця голови Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент ініціюватиме звернення до СБУ з приводу російського громадянства Аксьонова.

Довідка: за даними ЗМІ, Андрій Аксьонов має подвійне громадянство - України та Росії. У 2014 році, будучи мером селища Новодонецьке, він організував псевдореферендум. У жовтні 2015 його обрали мером Добропілля Донецької області.

У травні 2018 року йому повідомили про підозру у підробці та використанні документів заради незаконного відвідування окупованого Криму. Також він був фігурантом корупційної справи. У січні 2019 року Андрія Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.