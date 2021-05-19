Нардеп Аксенов ответил на заявления о его российском гражданстве

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Новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов, который одержал победу на выборах в Верховную Раду в 50-м округе, уверяет, что не имеет российского паспорта

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства", - заявил он.

Напомним, 28 марта Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

19 мая он принес присягу в парламенте. После его выступления заместитель председателя Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент будет инициировать обращение в СБУ по поводу российского гражданства Аксенова.

В то же время в СБУ заявили, что не имеют документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у народного депутата Андрея Аксенова.