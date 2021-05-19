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19 мая 2021, 15:15 340

У коммунальщиков Кривого Рога появился собственный танк

19 мая 2021, 15:15 340
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Фото: Facebook
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В Кривом Роге коммунальному предприятию "Кривбассводоканал" власти города подарили настоящий танк Т-34

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает RegioNews.

Известно, что необычный экспонат подарили для создания музея "Кривбассводоканала".

Не сделав за историю своего существования ни одного выстрела, этот танк успел достаточно попутешествовать по миру. После окончания Второй мировой войны немцы его купили в Польше в рамках Варшавского договора. Впоследствии танк списали, а в начале 1970-х годов подарили 55-му гвардейскому танковому полку национальной армии ГДР", - говорится в сообщении.

Коммунальщики отмечают, что в 1989 году танк поездом привезли в Кривой Рог и он находился в 17-й танковой гвардейской дивизии. Позже его разместили на постаменте мемориала в честь 50-летия Победы.

В 2010 году его заменил танк Т-10М, а Т-34 участвовал в городских торжественных мероприятиях. В 2021 году городские власти решили передать танк на баланс КП "Кривбассводоканал".

Специалисты автоцеха капитально отремонтировали двигатель, заменили мелкие детали, сделали частичную реконструкцию корпуса, восстановили красочное покрытие", - добавили в коммунальном предприятии.

Таким образом, танк впервые за много лет смог ехать своим ходом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине военная техника "ЛНР" проехалась по кладбищу и разрушила могилы.

коммунальные предприятия коммунальщики Кривой Рог музей танк

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