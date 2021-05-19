На Банковій пояснили, чому Мендель йде з посади речниці Зеленського

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Про це він сказав в інтерв'ю "КП в Україні", пише RegioNews.

За його словами, після звільнення з посади Мендель стане радником президента з міжнародних медіа.

Говорячи про причини звільнення Мендель, Подоляк виділив три. Перша - це жорсткий ритм роботи з Володимиром Зеленським.

"Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", - пояснив він.

Другий він назвав "надшалений хейт" на адресу Мендель.

"Її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило. Вона - професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", - зазначив Подоляк.

Третя причина, за його словами, полягає в тому, що вона переходить на сходинку вище і зможе висловлювати позицію від свого імені.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

Водночас стало відомо, що в ОП вже склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель.