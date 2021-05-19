На Банковой объяснили, почему Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского

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Об этом он сказал в интервью "КП в Украине", пишет RegioNews.

По его словам, после ухода с поста Мендель станет советником президента по международным медиа.

Говоря о причинах увольнения Мендель, Подоляк выделил три. Первая - это жесткий ритм работы с Владимиром Зеленским.

"Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - пояснил он.

Второй он назвал хейт в адрес Мендель.

"Ее хейтили по любому вопросу, совершенно незаслуженно, как правило. Она - профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задачи, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - отметил Подоляк.

Третья причина, по его словам, заключается в том, что она переходит на ступеньку выше и сможет выражать позицию от своего имени.

Напомним 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.

Также стало известно, что в ОП уже составили список лиц, которые могут заменить Мендель.