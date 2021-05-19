17:36  19 мая
Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев
14:25  19 мая
Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"
17:38  19 мая
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 14:58 32

На Банковой объяснили, почему Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского

19 мая 2021, 14:58 32
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основные причины увольнения пресс-секретаря главы государства Владимира Зеленского Юлии Мендель

Об этом он сказал в интервью "КП в Украине", пишет RegioNews.

По его словам, после ухода с поста Мендель станет советником президента по международным медиа.

Говоря о причинах увольнения Мендель, Подоляк выделил три. Первая - это жесткий ритм работы с Владимиром Зеленским.

"Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - пояснил он.

Второй он назвал хейт в адрес Мендель.

"Ее хейтили по любому вопросу, совершенно незаслуженно, как правило. Она - профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задачи, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - отметил Подоляк.

Третья причина, по его словам, заключается в том, что она переходит на ступеньку выше и сможет выражать позицию от своего имени.

Напомним 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.

Также стало известно, что в ОП уже составили список лиц, которые могут заменить Мендель.

Украина Офис президента спикер президент Юлия Мендель

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram