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19 травня 2021, 14:58 48

У Раді створили ТСК з розслідування можливої співпраці політиків з Росією

19 травня 2021, 14:58 48
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Постанову ініціював голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що у ЗМІ "опубліковано аудіозаписи, які свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора" і вони "викликають широкий суспільний резонанс та стають предметом розслідування правоохоронними органами не тільки на предмет виявлення ознак кримінального правопорушення, а й ознак загроз національній безпеці України".

Вищезазначені обставини вказують на необхідність створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії, предметом розслідування якої є можливі неправомірні дії представників державної влади України та інших осіб, вчинені умисно, в період воєнного конфлікту, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України, - йдеться в пояснювальній записці.

За постанову №5243 проголосували 252 народні депутати.

Як повідомлялося, сьогодні Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”.

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