Передвиборна програма Зеленського виконана лише на 25% - КВУ

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

Повідомляється, що наразі реалізовано "другорядні" обіцянки, які не мають суттєвого впливу на життя громадян. Натомість принципові положення програми щодо закінчення війни, підвищення якості життя, боротьби з корупцією, проведення важливих реформ не виконані.

Станом на сьогодні передвиборча програма виконана на 25%. Більшість положень програми на разі не реалізовано", - йдеться у повідомленні експертів КВУ.

Так, серед пунктів, які не вдалося реалізувати Зеленському:

- питання завершення конфлікту на Донбасі, повернення тимчасово окупованих територій і примус Росії до відшкодування завданих нею збитків Україні;

- не реалізовано положення програми щодо податкової лібералізації та зниження тиску на бізнес;

- не вирішено питання щодо підвищення довіри до судів, не проведено освітню реформу, не здійснено перехід в енергетиці на власні ресурси;

- невиконаними залишаються пункти, що передбачають можливості оформлення бізнесу за годину, отримання закордонного паспорта за 15 хвилин і голосування за секунду, які будуть реалізовані за допомогою інтернету;

- невиконаними залишаються обіцянки про створення таких умов життя в Україні, які змусили б громадян нашої країни повернутися із заробітків за кордоном, а також підвищення пенсійного забезпечення і повний перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи.

За два роки у влади виникла низка корупційних скандалів щодо їх роботи, яка стосувалась, в тому числі оточення президента. Також продовжено так звану практику "кумівства", використання "телефонного права" і втручання в діяльність інших гілок влади", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.

Читайте також: 50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки