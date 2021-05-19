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19 мая 2021, 12:19 9

Предвыборная программа Зеленского выполнена лишь на 25% - КИУ

19 мая 2021, 12:19 9
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Фото: из открытых источников
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Эксперты Комитета избирателей провели анализ выполнения предвыборной программы Владимира Зеленского по случаю второй годовщины президентства

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Сообщается, что сейчас реализованы "второстепенные" обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы относительно окончания войны, повышения качества жизни, борьбы с коррупцией, проведения важных реформ не выполнены.

По состоянию на сегодня предвыборная программа выполнена на 25%. Большинство положений программы на данный момент не реализовано", - говорится в сообщении экспертов КИУ.

Так, среди пунктов, которые не удалось реализовать Зеленскому:

- вопрос завершения конфликта на Донбассе, возвращение временно оккупированных территорий и принуждение России к возмещению нанесенного ею ущерба Украине;

- не реализовано положение программы по налоговой либерализации и снижению давления на бизнес;

- не решен вопрос о повышении доверия к судам, не проведена образовательная реформа, не осуществлен переход в энергетике на собственные ресурсы;

- остаются невыполненными пункты, предусматривающие возможности оформления бизнеса за час, получение заграничного паспорта за 15 минут и голосования за секунду, которые будут реализованы с помощью интернета;

- остаются невыполненными обещания о создании таких условий жизни в Украине, которые заставили бы граждан нашей страны вернуться с заработков за рубежом, а также повышение пенсионного обеспечения и полный переход от солидарной к накопительной пенсионной системе.

За два года у власти возник ряд коррупционных скандалов относительно их работы, которая касалась, в том числе окружения президента. Также продолжена так называемая практика "кумовства", использование "телефонного права" и вмешательство в деятельность других ветвей власти", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

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Владимир Зеленский президент комитет КИУ избиратели

 
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