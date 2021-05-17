Частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину

Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки

Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки

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У Кабміні стверджують, що вже восьмий тиждень поспіль знижується динаміка захворюваності на COVID-19, і низку областей найближчим часом можуть перевести в “зелену” зону.

Про це під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Відомо, що станом на сьогодні в Україні нараховується 243 тисячі активних хворих, тоді як на піку пандемії їх було 420 тисяч.

Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область – єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня у Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину, це останній регіон, де діяла "червона" зона епідемічної небезпеки.