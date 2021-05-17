На Луганщині військовий комісар погорів на хабарі

Він вимагав 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у ЗСУ

Він вимагав 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у ЗСУ

Фото: Нацполіція

В Луганській області 15 травня військового комісара затримали на хабарі.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у Збройних силах України.

Військовому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідує цю справу військова прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині поліцейський погорів на хабарі. Він вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу.