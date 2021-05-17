Часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина

Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности

Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности

Фото: из открытых источников

В Кабмине утверждают, что уже восьмую неделю подряд снижается динамика заболеваемости COVID-19, и ряд областей в ближайшее время могут перевести в "зеленую" зону.

Об этом во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Известно, что на сегодня в Украине насчитывается 243 тысячи активных больных, тогда как на пике пандемии их было 420 тысяч.

Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая в Сумской области отменили ограничение "красной" зоны карантина- это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.