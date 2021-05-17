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17 мая 2021, 16:39 966

Часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина

17 мая 2021, 16:39 966
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Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности
Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности
Фото: из открытых источников
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В Кабмине утверждают, что уже восьмую неделю подряд снижается динамика заболеваемости COVID-19, и ряд областей в ближайшее время могут перевести в "зеленую" зону.

Об этом во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Известно, что на сегодня в Украине насчитывается 243 тысячи активных больных, тогда как на пике пандемии их было 420 тысяч.

Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая в Сумской области отменили ограничение "красной" зоны карантина- это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.

коронавирус Украина карантин регионы область зеленая зона

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