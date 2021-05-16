Доба на Донбасі: 4 обстріли, з них двічі – біля Новотошківського
Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.
Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь, - повідомляють у штабі.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 19 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, сьогодні окупанти обстріляли з вогнеметів Катеринівку. Вони відкрили вогонь термобаричними боєприпасами.