Доба на Донбасі: 4 обстріли, з них двічі – біля Новотошківського

Бойових втрат серед наших захисників немає

Бойових втрат серед наших захисників немає

Фото з відкритих джерел

Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь, - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 19 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти обстріляли з вогнеметів Катеринівку. Вони відкрили вогонь термобаричними боєприпасами.

За попередню добу на Донбасі зафіксували 16 порушень режиму "тиші". Один український воїн поранений.