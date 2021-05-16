Сутки на Донбассе: 4 обстрела, из них дважды - возле Новотошковского

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото из открытых источников

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь, - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 19 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня оккупанты обстреляли из огнеметов Екатериновку. Они открыли огонь термобарическими боеприпасами.

За предыдущие сутки на Донбассе зафиксировали 16 нарушений режима "тишины". Один украинский воин ранен.