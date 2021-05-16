Сутки на Донбассе: 4 обстрела, из них дважды - возле Новотошковского
Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь, - сообщают в штабе.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 19 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, сегодня оккупанты обстреляли из огнеметов Екатериновку. Они открыли огонь термобарическими боеприпасами.