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15 травня 2021, 15:00

На Рівненщині спіймали ділків, які перевозили бурштин

15 травня 2021, 15:00
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Всього вилучено "сонячного" каміння на 19,7 кг
Всього вилучено "сонячного" каміння на 19,7 кг
Фото: Нацполіція
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Поліцейські викрили двох жителів Рівненщини на незаконному перевезенні 20 кілограмів бурштину-сирцю.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, інформує RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився вночі 14 травня під час патрулювання району поблизу села Рокитне. Поліція зупинила через порушення правил дорожнього руху автомобіль.

"Під час перевірки документів 24-річний водій, житель села Довговоля, та 23-річний пасажир, рівнянин, помітно нервували. При проведенні перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у вантажному відділенні вісім поліетиленових пакетів із необробленим камінням бурштину-сирцю різної фракції", - зазначили правоохоронці.

Наголошується, що всього вилучено "сонячного" каміння на 19,7 кг.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники Львівщини виявили у автомобілі масштабну партію бурштину.

Україна кримінал затримання Рівне бурштин

 
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