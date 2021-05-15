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15 травня 2021, 11:06 15

В Україні хочуть створити кібервійська: в РНБО розповіли подробиці

15 травня 2021, 11:06 15
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Президент Володимир Зеленський скоро підпише відповідний указ
Президент Володимир Зеленський скоро підпише відповідний указ
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський найближчим часом оприлюднить указ, згідно з яким в Україні будуть створені кібервійська.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Свобода Слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

"Сьогодні ми розглядали питання, які стосуються кібербезпеки, ми затвердили Стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі. І це рішення підтримано одноголосно 21 членом Ради нацбезпеки, які були присутні", - розповів Данілов.

Він додав, що найближчим часом глава держави Володимир Зеленський підпише цей указ.

Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки та оборони України наклала санкції на 557 "злодіїв у законі” та 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами”.

Україна РНБО президент Олексій Данилов кіберзахист

 
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