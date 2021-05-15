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Війна на Донбасі: окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ
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15 травня 2021, 17:46 4

Війна на Донбасі: окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ

15 травня 2021, 17:46 4
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У ЗСУ ніхто не постраждав
У ЗСУ ніхто не постраждав
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У суботу, 15 травня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує RegioNews, посилаючись на пресцентр ООС.

Ворог двічі відкривав вогонь поблизу Водяного та Мар'їнки. Також було порушено "тишу" у напрямку населеного пункту Широкине й Гладосове.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - наголосили у штабі.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 15 травня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 15, 2021

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 11 разів зірвали режим "тиші".

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