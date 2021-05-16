Донбасс: 16 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел от начала новых

Один украинский воин ранен

Один украинский воин ранен

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Неподалеку от населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков оккупанты три раза совершили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

Возле населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосовое – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, - сообщают в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4022 транспортных средства, 4899 человек, из которых 4499 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись 4 человека. Выявлено 74 административных правонарушения. За указанный период полицейскими раскрыто 12 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 709 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 650 человек.

Как сообщалось, на днях Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину. Он считает, что Россия не пойдет на такой шаг, ведь это может вылиться в мировую войну.

Также Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта. Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта.