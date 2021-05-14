Децентрализация власти в регионах: нардепы рассмотрят изменения в Конституцию Украины

Соответствующий законопроект должны внести на рассмотрение парламента в ближайшее время

Соответствующий законопроект должны внести на рассмотрение парламента в ближайшее время

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о том, что в течение месяца в зал парламента будет подан законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил во время эфира на телеканале "Украина 24".

По мнению спикера, принятие такого законопроекта будет непростым процессом, поэтому "для того, чтобы было меньше помех, необходимо согласовать текст максимально, насколько это возможно, до того, как его вносить".

Я надеюсь, в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Думаю, где-то через месяц максимум он будет в стенах парламента", - сказал спикер.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Также в Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации.