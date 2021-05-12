Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення "євроблях”

Вартість розмитнення вже завезених в Україну автомобілів не буде перевищуватиме 1000 євро

Вартість розмитнення вже завезених в Україну автомобілів не буде перевищуватиме 1000 євро

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №1402-ІХ, яким вносяться зміни до Податкового кодексу щодо податків і зборів на транспортні засоби.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Також він підписав Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України”.

Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться в повідомленні.

Відтепер вживані автомобілі із європейською реєстрацією старші п'яти років, які були завезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою.

Сума акцизного податку буде залежати від віку автомобіля, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від вартості транспортного засобу.

Базову ставку встановили у розмірі від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищуватиме 1000 євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом можна буде розмитнити один автомобіль однієї категорії одного власника. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України”, - повідомили в ОП.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях".