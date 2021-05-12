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12 мая 2021, 21:22 646

Зеленский подписал закон о льготной растаможке "евроблях"

12 мая 2021, 21:22 646
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Стоимость растаможки уже завезенных в Украину автомобилей не будет превышать 1000 евро
Стоимость растаможки уже завезенных в Украину автомобилей не будет превышать 1000 евро
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №1402-ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно налогов и сборов на транспортные средства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Также он подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.

Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были завезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости транспортного средства.

Базовую ставку установили в размере от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму можно будет растаможить один автомобиль одной категории одного владельца. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в ​​течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины", - сообщили в ОП.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроекты о растаможке "евроблях".

Владимир Зеленский закон президент законопроект евробляхи растаможка

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