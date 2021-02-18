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18 лютого 2021, 15:01 80

Верховна Рада ухвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях"

18 лютого 2021, 15:01 80
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Законопроєкт №4643-д про внесення змін до Податкового кодексу підтримало 259 нардепів, а №4644-д про зміни до Митного кодексу України - 293 нардепів
Законопроєкт №4643-д про внесення змін до Податкового кодексу підтримало 259 нардепів, а №4644-д про зміни до Митного кодексу України - 293 нардепів
Фото: flickr
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Верховна Рада України сьогодні, 18 лютого, підтримала законопроєкти про нову схему розмитнення машин на єврономерах.

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Протягом 180 днів митне оформлення транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу на одну фізичну особу), які були завезені на територію України до 31 грудня 2020 року, здійснювати за новою формулою, яка не залежить від вартості автомобіля, а лише від віку, об'єму та типу двигуна транспортного засобу", - заявив на засіданні Ради нардеп від "Слуги народу" Олександр Ковальчук, представляючи законопроєкт №4643-д.

За його словами, дія цього закону не поширюється на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам ЄВРО-2 та вище і мають походження з країни, визнаної державою-агресором, або з тимчасово окупованих територій.

Другий законопроєкт №4644-д, зокрема, "звільняє від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу України, фізичних осіб, відповідальних за дотримання строків та вимог митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, за умови дотримання вищезазначених положень та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Нагадаємо, нардепи знову хочуть взятися за легалізацію "євроблях": вже зареєстрували законопроєкт.

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