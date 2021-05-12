Доба в ООС: бойовики тричі обстрілювали українські позиції

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим "тиші”

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим "тиші”

Фото: із відкритих джерел

Від початку доби в зоні проведення ООС на Донбасі з боку противника було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що бойових втрат немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Також за добу сапери ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 186 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму "тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.