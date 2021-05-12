Менталитет жителей прифронтового Бахмута за годы войны изменился - мэр

Городской голова утверждает, что они радуются, что живут в Украине

Городской голова утверждает, что они радуются, что живут в Украине

Фото: из открытых источников

Мэр прифронтового города Бахмут Донецкой области Алексей Рева прокомментировал седьмую годовщину незаконного "референдума" террористической "ДНР" и заявил, что с 2014 года менталитет местных жителей сильно изменился.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Он напомнил, что в 2014 году Бахмут оккупировали боевики и пророссийские наемники, позже город освободили Вооруженные Силы Украины и он принимал переселенцев.

В 2014 году это была трагедия, мы принимали переселенцев из Дебальцево, мы их кормили хлебом и размещали в общежитиях. Люди все объединились, чтобы помочь. Бахмут принял 110 тысяч переселенцев", - сказал Рева.

Он добавил, что на сегодня в городе осталось больше 20 тысяч переселенцев, для них Бахмут стал родным. Кроме того, в течении последних семи лет в Бахмуте перерегистрировались 170 юридических лиц с временно неподконтрольных территорий.

Те, кто были активными "ДНРовцамы", они выехали за пределы города. А те, кто испугался, давно вернулись и живут и радуются, что живут в независимой Украине", - отметил Рева.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали разведчика "ДНР", который пытался получить информацию об украинских военных.