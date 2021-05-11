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11 травня 2021, 13:59 1716

На Сумщині гендиректора одного з найбільших підприємств області підозрюють у махінаціях із майном

11 травня 2021, 13:59 1716
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Фото: з відкритих джерел
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Генеральний директор акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", зловживаючи повноваженнями, допустив незаконне відчуження за заниженою ціною на користь знайомого нежитлового приміщення готелю.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Повідомлено про підозру колишньому генеральному директорові машинобудівного акціонерного товариства за фактом невиконання рішення суду та зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки", - повідомили в поліції.

Уточнюється, що незважаючи на наявність значної суми заборгованості перед фізичними та юридичними особами, підтвердженої судовими рішеннями, з передбачених за укладеним договором коштів за готель у сумі 19,5 млн грн було виплачено лише 52 тис. грн, як стягнення заборгованості за виплату заробітної плати одному працівникові товариства.

Унаслідок таких злочинних дій іншим стягувачам заборгованості завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 20 млн грн.

Раніше повідомлялось, що працівники поліції припинили схему розкрадання деревини одного із лісгоспів Сумщини.

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