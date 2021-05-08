Сводка ООС: боевики пять раз стреляли из запрещенного оружия

Боевых потерь среди украинских военных нет

Боевых потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 5 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи населенного пункта Южное боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - станковых противотанковых гранатометов.

В районе Авдеевки вооруженные формирования российской федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Также в течение суток саперы ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС зафиксировали семь нарушений режима "тишины" оккупантами.