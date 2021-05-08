Зеленский в Луганской области почтил погибших во Второй мировой войне

Память воинов почтили также послы стран "Большой семерки" и Европейского союза"

Память воинов почтили также послы стран "Большой семерки" и Европейского союза"

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Луганскую область посетил мемориал "Украина - освободителям" в пгт Меловое и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню, где в братской могиле похоронены 2814 воинов. Глава государства также осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Он также записал очередное обращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Зеленский напомнил, что во Второй мировой войне погибли восемь миллионов украинцев.

Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки".