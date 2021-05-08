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08 мая 2021, 17:09 102

Зеленский в Луганской области почтил погибших во Второй мировой войне

08 мая 2021, 17:09 102
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Память воинов почтили также послы стран "Большой семерки" и Европейского союза"
Память воинов почтили также послы стран "Большой семерки" и Европейского союза"
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Луганскую область посетил мемориал "Украина - освободителям" в пгт Меловое и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню, где в братской могиле похоронены 2814 воинов. Глава государства также осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Он также записал очередное обращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Зеленский напомнил, что во Второй мировой войне погибли восемь миллионов украинцев.

Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки".

Владимир Зеленский президент Луганская область День победы День памяти

Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки"
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